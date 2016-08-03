Архангельск, 3 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев налоговые поступления от добычи природных алмазов в бюджет Архангельской области превысили 1,4 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

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Плательщиками выступают АО «Архангельскгеолдобыча», разрабатывающее месторождение им. В. Гриба в Мезенском районе, и ПАО «Севералмаз», осваивающее месторождение им. М.В. Ломоносова в Приморском районе.

Объёмы «алмазных налогов» в казну региона за первое полугодие этого года в полтора раза выше прошлогодних показателей.

Налоговые отчисления от алмазодобывающей отрасли идут не только в областной, но и местные бюджеты. Так, по информации Архангельскгеолдобычи, за первое полугодие в казну региона компания перечислила порядка 850 млн. руб. и около 85 млн. — в бюджет Мезенского района.

Севералмаз сообщает: налоговые отчисления предприятия в областной бюджет за шесть месяцев превысили 500 млн. руб., в бюджет Приморского района — 16,5 млн. руб.

В производственной деятельности оба добытчика алмазов продолжают ставить рекорды. За минувшие полгода Архангельскгеолдобыча переработала свыше 2,2 млн. тонн руды, получив более 1,7 млн. карат алмазов. Показатели Севералмаза: почти 2 млн. тонн руды, более 900 тыс. карат алмазов.

Кстати, буквально на днях оба предприятия преодолели определенный рубеж: каждый из них с момента освоения месторождений добыл 100-миллионый кубометр горной массы.