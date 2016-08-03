Тверь, 3 августа, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Кормовая база хозяйствами Тверской области в среднем заготовлена на 68%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа сообщили в пресс-службе облправительства.

Поль Гоген. Желтый стог сена (Золотой урожай)

На начало августа трава скошена на площади 107 тыс. га, что составляет 59% от прогнозного показателя. Заготовлено 121 тыс. тонн сена (65%), 179 тыс. тонн сенажа (88%), 123 тыс. тонн силоса (64%).

На данный момент запасы грубых и сочных кормов в хозяйствах региона, с учетом остатков прошлого года, составляют 14,1 центнеров кормовых единиц на условную голову скота, что выше уровня прошлого года.

Положительные тенденции в этой сфере АПК обозначил президент России Владимир Путин на совещании, которое 28 июля провел в Тверской области. Уровень самообеспеченности страны по свинине и мясу птицы вырос с 60 до 95%. Президент назвал Тверскую область в числе субъектов, где повышается эффективность перспективных направлений сельского хозяйства, привлекаются инвесторы, предусмотрены региональные меры поддержки производителей, строятся крупные мясо-молочные комплексы.

Якорными направлениями для Тверского региона обозначены мясное и молочное скотоводство. Для их динамичного развития есть все возможности: обширные земельные ресурсы и кормовая база. Перспективы и большой потенциал тверского региона в этой сфере также отметил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Наряду с крупными аграрными проектами руководитель области Игорь Руденя считает эффективным для развития мясного и молочного скотоводства формат малого и среднего бизнеса.

«Сегодня потребители всё больше отдают предпочтение экологически чистой фермерской продукции, на нее сейчас большой спрос. Это даёт хорошие возможности для развития», — уверен глава региона.

Продвижение фермерского направления в сфере молочного и мясного скотоводства поддержано на федеральном уровне. Так, Владимир Путин предложил рассмотреть возможность увеличения размера грантовой помощи начинающим фермерам с 1,5 до 3 млн рублей, а семейных животноводческих ферм — с 21 до 30 млн рублей.