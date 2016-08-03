Москва, 3 августа, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян намерен посетить Российскую Федерацию 10 августа текущего года. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Президент Армении Серж Саргсян

Сообщается, что Саргсян прибудет в Москву 10 августа по приглашению президента России Владимира Путина. В ходе запланированных переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудят вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, рассмотреть продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Также Путин и Саргсян обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

Напомним, в Армении две недели вооруженная группа «Сасна црер» («Сасунские храбрецы») захватила и удерживала здание патрульно-постовой службы в Ереване. После длительных переговоров вооруженная группа сложила оружие. В результате 14-дневного противостояния погибли два сотрудника полиции, еще шесть получили ранения. У захватчиков ранения получили семь человек.