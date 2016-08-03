Челябинск, 3 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В челябинском аэропорту «Баландино» вчера, 2 августа, образовалась большая очередь. Люди вынужденно дожидались входа в здание для оформления документов и посадки на самолёты, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alan Levine Аэропорт

Очередь образовалось из пассажиров, улетающих из Челябинска, от входа в аэропорт до проезжей части перед зданием комплекса. Люди стояли с многочисленными чемоданами и сумками. В пресс-службе аэропорта скопление пассажиров объяснили усилением мер безопасности на входных группах.

Сегодня, 3 августа, в информационной службе аэропорта пояснили корреспонденту ИА REGNUM, что никаких очередей на текущий момент не наблюдается. Вчерашний инцидент администрация посчитала рабочим моментом. Его объяснили возможным одномоментным наплывом пассажиров. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, Челябинск стал городом, обслуживающим воздушные суда при создании военного аэродрома Шагол в 1938 году. Аэропорт «Баландино» был сформирован на его нынешнем месте в 1953 году. Он имеет статус федерального и международного значения. Располагается в 18 км от центра Челябинска. За 2015 год воздушная гавань Челябинска обслужила более 1,2 млн пассажиров. При этом у аэропорта «Кольцово» соседнего Екатеринбурга пассажиропоток за 2015 год составил более 4,2 млн человек. Однако в него стекаются потоки из городов других областей, в том числе из Челябинской.

Отметим, в преддверии запланированного саммита ШОС и встречи БРИКС в 2020 году у правительства Челябинской области возникла инициатива по реконструкции челябинского аэропорта. Она обосновывались необходимостью представить город к встрече гостей. Дополнительно саммит ШОС и БРИКС используется как повод подстегнуть развитие Челябинской области. Вице-губернатор Руслан Гаттаров, отвечающий за развитие экономики региона, выдвигал гипотезы о повышении инвестиционной привлекательности Южного Урала. На реконструкцию аэропорта «Баландино» назывались цифры в 3, в 4,8 и в 6 млрд рублей.

Что будет с пассажиропотоком после проведения саммита, зависит по большей части от экономического положения в стране. Пока имеется риск, что в дни саммита ШОС и встречи БРИКС челябинцы и гости города столкнутся с проблемами при посещении аэропорта, считают наблюдатели. В то же время, планы по расширению аэропорта имеются, и если они будут реализованы, то тогда к 2020 году проблема пассажиропотока будет решена. Для этого необходимо найти деньги, в том числе и привлечь частных инвесторов.