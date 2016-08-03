Черкесск, 3 августа, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В борьбу за депутатские мандаты Государственной думы седьмого созыва осенью текущего года намерены вступить более десятка претендентов из Карачаево-Черкесии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме 3 августа, пока в Карачаево-Черкесском одномандатном избирательном округе №16 выдвинулись 12 кандидатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Подавляющее большинство из них — это представители политических партий. В порядке самовыдвижения на выборы выдвинулся только один претендент. 11 кандидатов уже получили регистрацию. Соответствующие решения приняты постановлениями окружной избирательной комиссии.

Так, желание участвовать в выборах депутатов нижней палаты российского парламента от Карачаево-Черкесии изъявили Ахмед Абазов, выдвинутый партией «Яблоко», Валерий Аюбов от «Справедливой России», Расул Боташев (представитель «Единой России»), Кемал Бытдаев от КПРФ, Мурадин Джантемиров от Российской экологической партии «Зеленые». Также в борьбу за депутатские мандаты намерены вступить выдвиженец партии «Родина» Азрет Караев, от ЛДПР — Алим Касаев, от «Патриотов России» — Олег Коджаков, от «Коммунистов России» — Эдуард Маршанкулов, Инна Нашева, выдвинутая «Партией Роста» и Казим Хубиев от «Гражданской платформы».

Также комиссия уже приступила к изучению подписей избирателей, собранных в поддержку самовыдвиженца Алия Тоторкулова. Подписные листы в избирком он сдал накануне.

Добавим, что прием документов на регистрацию от кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва заканчивается сегодня, 3 августа, в 18:00.

Также по теме: Карачаево-Черкесия: Вторая попытка участия в выборах Алия Тоторкулова

Как сообщало ИА REGNUM, для самовыдвиженцев срок подачи документов завершился в середине июля. Своим правом принять участие в федеральной избирательной кампании воспользовались пятеро претендентов.