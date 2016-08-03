Тверь, 3 августа, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Участники долевого строительства Су-155 в микрорайоне «Мамулино-2» в Твери получили ключи от своих квартир сегодня, 3 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области

В церемонии приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, председатель правления АКБ «Российский капитал» Михаил Кузовлев.

Строители сдали дом №29 по улице Оснабрюкская, всего ключи от квартир здесь получат 388 семей.

Оперативное завершение строительства стало возможным благодаря тому, что исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя смог добиться в правительстве РФ смещения сроков начала финансирования строительных работ на незавершенных тверских домах с осени на май этого года.

Глава региона поблагодарил дольщиков за конструктивный настрой и подчеркнул особую роль Минстроя России и банка «Российский капитал» в реализации планов по достройке объектов СУ-155.

«Наша основная задача — совместно довести весь этот комплекс до красивого, а самое главное — комфортного состояния, чтобы здесь работала социальная инфраструктура», — сказал глава Тверской области.

Глава Минстроя Михаил Мень подчеркнул, что в 14 регионах России, где есть незавершенные объекты СУ-155, вопрос достройки домов решается по-разному. Динамика отмечается в тех регионах, где региональные власти понимают ответственность и оказывают всю необходимую поддержку банку «Российский капитал» и Минстрою.

«Это касается и Тверской области. Игоря Михайловича я знаю давно, человек опытный, он взялся за решение вопросов, которые необходимо было решать. Это касается инженерии, сетей. Без поддержки региональных властей очень трудно завершать строительство объектов, которое начинало группа компаний СУ-155. Вот эта синергия с региональными властями, то, что мы видим на примере Тверской области, дает первый результат», — сказал Михаил Мень.

Председатель правления банка «Российский капитал» поблагодарил правительство региона и пообещал, что программа достройки домов компании СУ-155 будет завершена.

«Получат ключи 388 новоселов. Всего по Тверской области 1234 человек должны будут получить квартиры, которые давно уже ждут. Скоро можно будет начать ремонты и приступать к нормальной жизни», — обозначил председатель правления банка «Российский капитал».

Добавим, что на данный момент в Твери остаются недостроенными семь жилых домов компании СУ-155. Помимо Мамулино-3, ведутся работы по улицам Хромова, Луначарского, 2-я Красина.