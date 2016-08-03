Тамбов, 3 августа, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области собрали первый миллион тонн зерна при средней урожайности 35 центнеров с гектара, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Василий Максимов. Залом ржи. 1903

На полях Тамбовщины продолжается уборочная страда. По информации регионального управления сельского хозяйства, зерно собрано с 28 процентов всей площади посеянных зерновых. Средняя урожайность — 35 центнеров с гектара, что выше показателей 2015 года (29 центнеров с гектара). На сегодняшний день валовой сбор зерна в регионе превышает 1 млн тонн.

На полях задействовано 1660 комбайнов. Высокие темпы уборки урожая зерновых культур показывают хлеборобы Жердевского, Мучкапского и Сампурского районов. Здесь зерновые скошены и обмолочены почти на половине полей. Наибольшая урожайность — около 40 центнеров с гектара — достигнута в Гавриловском, Староюрьевском, Моршанском, Жердевском, Никифоровском районах. Земледельцы Жердевского района на сегодняшний день внесли наибольший вклад в тамбовский каравай, собрав 95 тысяч тонн зерна. Более 70 тысяч тонн зерновых культур собрано в Петровском и Токаревском районах.

Интенсивными темпами на полях региона идет уборка озимых культур — пшеницы, ржи. Валовой сбор составляет 667 тыс. тонн и 1,23 тыс. тонн соответственно. В некоторых районах эта работа подходит к завершению.

Горох убран с половины площадей. Продолжаются работы по уборке ячменя, яровой пшеницы, овса. Сельхозпроизводители региона приступили к уборке ранних сортов картофеля, овощей. Впереди — уборка сахарной свеклы и других технических культур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в регионе собрано 3,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 10,4% превысило уровень 2014 года.