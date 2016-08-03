Киев, 3 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня народный депутат Украины, член фракции «Батькивщина» Надежда Савченко начала голодовку в знак протеста против политики Киева в отношении украинских пленных, которые содержатся в ДНР и ЛНР. Об этом Савченко заявила 3 августа в интервью «Радио Свобода».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По словам Савченко, голодовка не мешает ей заниматься политикой. «Курю, пью воду — голодовку начала. Мне это голодание не мешает применять свои политические возможности», — заверила она.

Депутат требует от сторон конфликта провести обмен заложников в формате «всех на всех». «Обмен в таком формате («всех на всех» — прим. ИА REGNUM ) все же будет. О нем речь пойдет, и его будут пытаться осуществить. Думаю, результат будет, даже независимо от того, буду я голодать или нет», — признается Савченко.

Кроме того, Савченко считает, что Россия «мутит воду» в вопросе обмена пленными с Украиной. Политик напомнила, что Минские соглашения обязывают стороны провести обмен пленными по формуле «всех на всех». При этом в документе ничего не упоминается о необходимости принятия Радой закона «об амнистии». «В Минских договоренностях было прописано: прекращение огня, отвод техники на безопасное расстояние для обеспечения безопасности в регионе, обмен «всех на всех» пленных, а потом уже говорилось о каких-то там выборах. Поэтому, я считаю, мы не достигли основного: не сберегли жизни людей, которые до сих пор ежеминутно под угрозой быть убитыми. Политически Кремль будет дергать за ниточки своих кукол, мол, «то будем, то не будем отдавать». Так же они (руководство ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM ) могут начать угрожать расстреливать заложников, требуя амнистии или еще чего-то. Но не говорилось об обмене заложников на амнистию, речь шла об обмене «всех на всех», — уточнила Савченко.

В свою очередь освобожденный из заключения в Российской Федерации украинец Геннадий Афанасьев раскритиковал идею Савченко провести якобы неравноценный обмен украинских политзаключенных на бойцов ДНР и ЛНР. «Если бы когда я был в тюрьме, кто-то пришел и предложил мне отпустить всех террористов, которые убивали наших героев на востоке Украины в обмен на всех политзаключенных, — я попросил себе еще несколько лет заключения и заварить дверь в камеру», — написал Афанасьев на своей странице в Facebook.

Вчера вечером, 2 августа, советник председателя СБУ Юрий Тандит анонсировал «сюрприз для многих» в вопросе освобождения украинских пленных в Донбассе. При этом он не уточнил никаких подробностей «сюрприза». «Мы готовимся к определенным процессам. Я не могу все говорить, но поверьте, это будет сюрприз для многих», — сказал Тандит.

Он заявил, что украинская сторона готова идти на компромиссы в данном вопросе. Тандит отметил, что в списках ДНР на обмен пленными есть много людей, которые не связаны с военным конфликтом в Донбассе. К примеру, в списке ДНР есть «вор в законе» и неплательщик алиментов. Тандит добавил, что многие из внесенных в список на обмен не хотят, чтобы их передавали ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Савченко заявила о готовности начать переговоры с лидерами ДНР и ЛНР относительно обмена пленных. Депутат анонсировала голодовку в знак протеста против бездействия Киева в вопросе освобождения пленных. При этом Савченко предложила свой план «перезагрузки» Украины и завершения дела майдана. По состоянию на 3 августа к голодовке Савченко присоединились двое заключенных мужчин из Ужгорода и одна гражданская женщина.

Напомним, 29 июля глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности подписать с Украиной мирный договор после освобождения пленных сторонников ДНР и вывода ВСУ с территории Донбасса. «Заключение мира с Украиной возможно только при выполнении украинской стороной двух обязательных условий: первое — абсолютный вывод украинских войск с территории Донбасса. Второе — освобождение всех пленных, в том числе политзаключенных», — отметил Захарченко.