Москва, 3 августа, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Штрафы за нарушения правил проезда переходного перехода предлагается увеличить до 5 тыс рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Краснодарского края.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Пешеходный переход

По данным статистики, 38,9% всех ДТП происходят с участием пешеходов, а более половины — 51,4% — наездов на пешеходов в текущем году совершены в зоне действия пешеходных переходов, указывают авторы законопроекта.

«Основной причиной ДТП с участием пешеходов на пешеходном переходе является нарушение правил проезда пешеходного перехода (91% нарушений). За нарушение правил проезда пешеходного перехода предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей, что несоизмеримо с теми телесными повреждениями, которые в результате дорожно-транспортных происшествий причинены пешеходам (сотрясения головного мозга, черепно-мозговые травмы, переломы конечностей), особенно с учетом возможности оплаты половины штрафа в течение 20 суток», — отмечают краснодарские депутаты.

Законопроектом предлагается увеличить штраф за непредоставление преимуществ пешеходу с 1,5 тыс до 5 тыс руб­лей, «учитывая, что пешеходы — это самая большая категория участников до­рожного движения и при этом самая незащищенная», подчеркивают авторы инициативы.