Калининград, 3 августа, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Отмена Варшавой режима местного приграничного передвижения (МПП) при определённых условиях принесёт Калининградской области больше пользы, чем вреда. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 3 августа, депутат облдумы, генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Павел Фёдоров.

Такими лубочными картинками о МПП Польша завлекала калининградцев ещё 4 года назад

«Экономические потери из-за данного политического решения понесут, прежде всего, рядовые польские граждане, проживающие в северной части Польши, — сказал эксперт. — Во-первых, постоянный источник дохода потеряли челноки, которые занимались приграничным бензиновым «бизнесом» и таким образом кормили свои семьи. Во-вторых, теряет выручку мелкий и средний бизнес, работающий в сегментах продуктового и познавательного туризма, заточенного на русских».

«В связи с этим в Польше, безусловно, начнутся проблемы социального плана. И властям придётся вкладывать дополнительные средства в программы социальной помощи для оставшихся без доходов жителей Варминьско-Мазурского воеводства, где и так-то безработица высока», — продолжал Фёдоров.

Вместе с тем, считает депутат, для власти и бизнеса Калининградской области заморозка МПП может стать шансом для развития региона.

«Посмотрите, в этом году на первомайские праздники калининградцы потратили в Польше 1,5 млн злотых (25 млн рублей. — ИА REGNUM ). И это только данные возврата «Такс фри», где учитывается покупки свыше 100 евро. В этом плане отмена МПП позволит оставлять эти миллионы в Калининградской области, чтобы деньги работали внутри региона, давая развиваться тому же туризму. Правда, мы не должны строить иллюзий и должны понимать, что на сегодня на эти деньги калининградцы могут купить товаров в 1,5−2 раза меньше, чем в Польше».

ИА REGNUM дополняет, что, по данным Таможенной палаты Ольштына, в 2014 году калининградцы потратили в соседней республике (по чекам «Такс фри») 200 млн злотых (около 3,5 млрд рублей), а в 2015 году — 180 млн злотых (3 млрд рублей).

Говоря о топливной теме, Фёдоров заметил, что «чисто теоретически, если со стороны поляков упадёт спрос на бензин, то в Калининградской области произойдёт затоваривание горючего, и цена на него должна приспуститься вниз».

«Но, к сожалению, в России цены на бензин идут только вверх, и ждать падения цены на бензин из-за «польского фактора» не приходится, — продолжил депутат. — По всей видимости, топливные компании будут держать излишки горючего в хранилищах, чтобы постепенно насытить им регион».

ИА REGNUM напоминает, что накануне замминистра внутренних дел Польши Ярослав Зелиньски сообщил о продолжении действия моратория на льготное пересечение границы с Россией. Режим МПП был приостановлен 4 июля 2016 года, как уверяла официальная Варшава, на месяц — после окончания саммита НАТО в Варшаве и всемирного католического съезда в Кракове.

На сегодня жители российского эксклава имеют на руках порядка 250 тысяч карточек МПП. С января по июнь 2016 года калининградцы пересекли польскую границу на льготных условиях 587 тыс. раз.