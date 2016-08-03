Хельсинки, 3 августа, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Инициатива Минобороны России провести совместные консультации с экспертами стран НАТО, Швеции и Финляндии говорит о том, что в стратегии России настала фаза разрядки. Такое мнение высказала исследователь Александровского института при университете Хельсинки Ханна Смит в комментарии финскому национальному вещателю Yle.

sheilapic76 Голубь мира

По мнению эксперта, в том, что безопасность в регионе Балтийского моря будет обсуждаться представителями стран-членов альянса и внеблоковых государств, нет ничего удивительного. «В Кремле уже некоторое время рассматривают Финляндию и Швецию в контексте Запада и НАТО», — уверена Ханна Смит. Эксперт считает, что совместные консультации соответствуют принципам долгосрочной политики России в области безопасности: «агрессивные действия и заявления чередуется разрядкой».

Ханна Смит отметила «осторожный тон» российского предложения обсудить безопасность в регионе. Факт того, что инициативу озвучил заместитель министра обороны Анатолий Антонов, свидетельствует, что Россия пытается минимизировать имиджевые потери и прикрыть политический характер такого шага. «В России прекрасно понимают, что предложение вызовет замешательство. Поэтому решили действовать осторожно», — уверена финский исследователь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Минобороны заявили, что намерены в сентябре в Москве провести встречу с экспертами стран НАТО, Швеции и Финляндии. Российские военные специалисты тщательно изучили итоги Варшавского саммита НАТО и заседания Совета «Россия-НАТО». Теперь Москва предлагает партнерам обсудить, как именно реализовывать инициативу президента Финляндии Саули Ниинисте — совершать полеты боевой авиации над Балтийским морем только с включенными транспондерами.

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