Москва, 3 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов начнёт участвовать в предвыборных дебатах в интернет-формате «Дебаттл», стартующих 5 августа. Для этих целей он избрал себе псевдоним OxxxyMironov, сообщили в пресс-службе «СР».

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Формат, о котором идёт речь, предполагает обмен политических оппонентов позициями в форме рэп-баттлов (рэп-битв): политики будут облекать свои программы в зарифмованный речитатив и в таком виде излагать их.

«Дебаттл будет проходить еженедельно — в электоральном рэп-противостоянии примут участие лидеры ведущих политических партий России», — сообщили в пресс-службе.

Победителя битвы определят с помощью голосования — на это у электората будет целая неделя. Отмечается, что Миронов будет фигурировать в рэп-баттле под псевдонимом OxxxyMironov.

Напомним, Oxxxymiron — псевдоним русскоязычного рэп-исполнителя Мирона Фёдорова. У этого исполнителя вышло два студийных альбома: в 2011 году — «Вечный жид» и в 2015 года — «Горгород».