Дубай, ОАЭ, 3 августа, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Все пассажиры и члены экипажа Boeing 777 авиакомпании Emirates были эвакуированы через 45 секунд после того, как авиалайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Дубая и загорелся, сообщает 3 августа Al Arabiya.

Roger Schultz Салон самолёта Boeing

Воздушное судно, выполнявшее рейс EK521 из индийского аэропорта Тривандрум, приземлилось в воздушной гавани в 12:45 по местному времени.

Позже в Сети была опубликована видеозапись, на которой видно, как лайнер, двигаясь по взлетно-посадочной полосе, заваливается набок, а над ним поднимаются клубы дыма. Другой фрагмент записи запечатлел взрыв, предположительно, случившийся в одном из двигателей «Боинга».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по уточненным данным, на борту авиалайнера находилось 300 человек, включая 18 членов экипажа. Граждан России среди них не было. Возгорание самолета было потушено, никто не пострадал. После инцидента аэропорт был временно закрыт.

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