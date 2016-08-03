Махачкала, 3 августа, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Отказ партии «Родина» от участия в выборах стал результатом того, что федеральный центр не одобрил действия внесистемной оппозиции в Дагестане и полностью выразил доверие политике Рамазана Абдулатипова. Такое мнение высказал ИА REGNUM 3 августа дагестанский журналист, учредитель газеты «Миллат» Магомед Бисавалиев.

kremlin.ru Рамазан Абдулатипов

По его мнению, оппозиционные партии «Родина» и «Народ против коррупции» снялись с выборов как только это поняли. Кроме того, считает Бисавалиев, в падении оппозиции большую роль сыграл политический опыт Рамазана Абдулатипова и его умение находить рычаги влияния на разные силы.

«На мой взгляд, тут ключевую роль сыграл колоссальный политический опыт главы республики. Он играючи справляется с политическими оппонентами в Дагестане. Учитывая еще и возможности административного ресурса, зачастую работающего по умолчанию, отказ этих партий от борьбы не выглядит какой-то сенсацией», — заявил журналист.

О том, что федеральный центр не поддерживает «Родину» видно и по заявлению бывшего полпреда президента в СКФО Сергея Меликова, который высказался в отношении их лидера вполне ясно. А Меликов — это человек, который проводил политику центра на Кавказе, считает Бисавалиев.

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Что касается появившихся уже в соцсетях разговоров о том, что лидер дагестанской «Родины» Магомедрасул Омаров договорился с Абдулатиповым и, возможно, получит какую-нибудь должность в республике, то они беспочвенны, уверен Бисавалиев, поскольку текущая политическая реальность показывает, что необходимости договариваться у республиканской власти не было.

«Еще вчера было известно, что более половины кандидатов «Родины» снимаются с выборов. Это означает, что партия сама по себе выбывает с гонки. Но если даже они и выдержали до выборов, то эта «обескровленная» партия вряд ли смогла бы получить более 10 мест в парламенте. Это не представляет для действующей власти никакой угрозы», — сказал журналист.

Отметим, накануне дагестанское отделение партии «Родина» заявило, что снимается с выборов в Народное собрание республики и Государственную думу. Ранее партия заявляла о давлении на кандидатов со стороны республиканских властей.