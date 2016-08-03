Ярославль, 3 августа, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Матч «Шинник» — «Спартак-2» в Ярославле может пройти без зрителей. Причина — недостаточная безопасность стадиона, сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Александр Черепанин.

фото сайта shinnik.com

С просьбой провести матч без болельщиков в Футбольную национальную лигу обратилась мэрия Ярославля. Руководство города поддержало и УМВД, отметив, что на обеспечение безопасности во время обычного матча, как правило, задействуются около 250 сотрудников, а на матч повышенной сложности — около 2300. В ФНЛ эта идея поддержки не нашла.

3 августа вопрос о формате проведения матча обсуждался в ходе совещания, в котором приняли участие все заинтересованные стороны. В итоге пришли к выводу, что болельщиков можно допустить на стадион в случае, если будет выполнен ряд подготовительных мер.

«Стадион не готов на 100% к таким мероприятиям. В частности, не хватает рамок металлодетекторов, система видеонаблюдения не отвечает требованиям законодательства. Она должна обладать функцией распознавания лиц в режиме онлайн. Все сектора должны быть оборудованы камерами высокого разрешения.

Вообще проблем там больше — оборудование изношено. Но об этом мы сейчас не говорим, потерпим. Поэтому мэрия будет искать дополнительные рамки, на время матча дополнительно будут выставлены сотрудники охранного предприятия и стянуты дополнительные наряды полиции. Если все успеем сделать в срок, то игра состоится со зрителями», — пояснил Александр Черепанин.

Несмотря на то, что играть будет не сам «Спартак», а «Спартак-2», болельщиков ожидается довольно много. По словам Александра Черепанина, в Ярославль приедет порядка 2000 человек.

«Спартак» отличается наличием активных болельщиков. В 2013 году стадион «Шинник» разгромили именно болельщики «Спартака». В сезоне 2016 года у нас три крупных игры. Одна, с «Зенитом», уже прошла; там приехало немного народу и все прошло спокойно. 6 августа «Шинник» играет со «Спартаком», и дальше по календарю — «Динамо». Эти три ключевые игры требуют особенного внимания, дополнительных мер и сил», — уточнил Александр Черепанин.

Представители ФНЛ, в свою очередь, просят мэрию и полицию допустить зрителей на встречу, аргументируя это хорошей системой подготовки футболистов на базе клуба «Шинник» и необходимостью показать людям, на каком уровне сейчас находится футбол.

«Сразу захотелось сказать, что люди видели, на каком уровне у нас находится футбол, во время чемпионата Европы», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Александр Черепанин.