Москва, 3 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Спортивный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Дмитрий Попов покидает свой пост, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

spartak.com Болельщики на «Открытие Арене» «Спартака»

«Спортивный директор Дмитрий Попов принял решение о завершении работы в «Спартаке», — говорится в сообщении. — Руководство клуба с пониманием отнеслось к просьбе Дмитрия Львовича и удовлетворило ее».

Информации о том, кто станет преемником Попова на посту спортивного директора «Спартака», пока нет.

Напомним, что Попов был принят на работу в спортивно-селекционный департамент «Спартака» в 2006 году, а спустя 2 года был назначен его спортивным директором.