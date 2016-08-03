Санкт-Петербург, 3 августа, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Администрация петербургского «Констанс-Банка» 3 августа на своем сайте официально проинформировала, что большинство банковских операций в этом финансовом учреждении остановлено в связи с предписанием Центрального банка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Ранее СМИ сообщили, что все офисы «Констанс-Банка» в среду оказались закрыты. Это связали с не урегулированными претензиями регулятора к петербургскому банку. При этом ЦБ РФ подтвердил, что лицензия у «Констанс-Банка» не отзывалась. «Констанс-Банк» располагает примерно четырьмя десятками отделений в Петербурге и Ленобласти, ориентируясь, в первую очередь, на обслуживание физических лиц.

«В соответствии с предписанием Банка России, с 03 августа 2016 года в банке введены ограничения на осуществление операций с юридическими и физическими лицами», — говорится в опубликованном сообщении «Констанс-Банка».

Подразделениям банка в настоящее время разрешено совершать только три операции: досрочное расторжение договоров аренды сейфовых ячеек; прием заявлений и запросов клиентов для выдачи справок по различным счетам; консультирование клиентов по остаткам на счетах.

При этом отделения АО «АКБ «Констанс-Банк», как отмечается в сообщении, будут работать с понедельника по пятницу в рабочее время, с перерывом на обед, закрываясь на выходные дни.

«Констанс-Банк» по объему активов занимает 376-е место среди банков России и является участником системы страхования вкладов.

«Банк контролируется группой физических лиц. Входит в группу компаний «Талион» и обслуживает финансовые потоки предприятий известного бизнесмена Александра Ебралидзе», — отмечает сайт Банки.ру.