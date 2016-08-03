Ростов-на-Дону, 3 августа, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе переезд ведомства из Ростова-на-Дону в Краснодар не комментируют, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. В пресс-службе сообщили, что информацией об этом не располагают.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Ростов-на-Дону. Вид на кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы

Основанием полагать, что полпредство переедет из донской столицы в кубанскую, послужили выводы политологов, сделанные на основе указа главы российского государства об объединении Крымского и Южного федеральных округов. Большинство специалистов в своих комментариях отметили, что статус столицы юга России может перейти Краснодару в связи с его выгодным территориальным расположением.

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«Крым должен стать самодостаточным регионом»

Между тем, ростовчане продолжают собирать подписи под петицией, которую адресуют президенту Владимиру Путину и донскому губернатору Василию Голубеву. Неравнодушных уже насчитывается около 800.

«Краснодар — столица Кубани, но не столица юга. Ростов-на-Дону развивается с каждым днём и не достоин потерять свой статус», — считает активистка Карина Фоменко.

На этом же сайте создана петиция депутата кубанского парламента Алексея Гусака. Обращение к полномочному представителю президента РФ в ЮФО Владимиру Устинову касается переезда южного полпредства на Кубань. Но поддержали пока эту петицию чуть больше 100 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростов-на-Дону стал административным центром Южного федерального округа 13 мая 2000 года.