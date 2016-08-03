Симферополь, 3 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. 3 августа гостем всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» в Крыму советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. На встрече с молодыми писателями, поэтами и литературными критиками — участниками V смены форума — он обсудил актуальные вопросы, с которыми сталкиваются при реализации «Основ государственной культурной политики» как сами молодые люди, так и представители власти.

Илья Репин. Лев Николаевич Толстой на отдыхе в лесу (фрагмент). 1891

«Качественная политика нашего государства в сфере культуры невозможна без координации всех сфер, связанных с развитием человека и его личности», — заявил сегодня, 3 августа, гость всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» в Крыму советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. На встрече с молодыми писателями, поэтами и литературными критиками — участниками V смены форума — он обсудил актуальные вопросы, с которыми сталкиваются при реализации «Основ государственной культурной политики» как сами молодые люди, так и представители власти.

По мнению Толстого, «культура невозможна без качественного образования, воспитания, без понимания ключевых трендов, которые существуют сегодня в информационном поле». Как передает пресс-служба образовательного форума, советник президента РФ по культуре отметил, что одним из эффективных элементов реализации государственной политики в сфере культуры стали тематические года — культуры в 2014-м, литературы в 2015-м и кино в 2016-м.

«Вот уже три года подряд президент России Владимир Путин подписывает указы о проведении в нашей стране тематических годов, связанных с культурой и её развитием, популяризацией в обществе, — напомнил Толстой. — Так, например, Год литературы придал много импульсов профессиональному сообществу, одним из многих стал книжный фестиваль «Красная площадь», когда у стен Кремля, буквально в сердце России, главная площадь страны отдаётся под книги и их популяризацию».

Отвечая на вопрос одного из участников площадки о задачах писателей в современном мире, Толстой заявил, что он «хотел бы видеть честных, думающих и неравнодушных авторов, выражающих в своём творчестве то, что их действительно волнует». «Я верю в вас, верю в будущее русской литературы», — подчеркнул он. Толстой также прокомментировал показанный на телеканале BBC сериал «Война и мир», снятый по одноимённому произведению Льва Николаевича Толстого. «Сериал «Война и мир» телеканала BBC — это качественная, потрясающая работа с элементами того времени и крайне уважительное отношение к оригинальному тексту, — уверен он. — Неплохие экранизации есть и на нашем телевидении. Я считаю, что такой формат является замечательным средством популяризации классики в среде молодёжи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» начал работу в Крыму 1 июля. Участниками мероприятия станут порядка трех тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет — преподавателей творческих профессий и молодых профессионалов различных направлений со всей России и целого ряда стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. 2 августа начала работу 5 профильная смена форума, участниками которой стали 500 молодых писателей, поэтов и критиков. Форум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Организаторами площадки выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ и «Роспатриотцентр» при кураторстве управления президента РФ по общественным проектам.