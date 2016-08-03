Осло, 3 августа, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Двое пособников террористов были приговорены 3 августа городским судом Осло к тюремному заключению за связь с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), сообщает Associated Press.

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Согласно приговору городского суда Осло, 46-летний граждан Норвегии Хасан Ахмед и 23-летний Адам Идрисович Магомедов, у которого есть вид на жительство в скандинавской стране, «явным и решительным образом планировали» «способствовать террористической деятельности организации». Ахмед был приговорен к шести годам заключения, Магомедов — к семи с половиной.

Согласно документам суда, оказавшимся в распоряжении информагентства, в 2014 году оба мужчины посещали Сирию, откуда впоследствии вернулись. Они, установил суд, намеревались снова отправиться в Сирию. Их арестовали в столице в 2015 году.