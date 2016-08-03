Москва, 3 августа, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и Генеральный прокурор Королевства Таиланд Понгниват Ютапанборипарн подписали Меморандум о приоритетных направлениях сотрудничества между Генпрокуратурой России и Таиланда на 2016−2020 годы, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Paul Arps Флаг Таиланда

Меморандум определяет основные направления взаимодействия сторон по актуальным направлениям их деятельности, таким как борьба с наиболее опасными видами преступлений, включая терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотических средств, незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также отмывание доходов, полученных преступным путем.

Меморандум также предусматривает взаимодействие в вопросах взаимной выдачи подозреваемых и осужденных, взаимную помощь по уголовным делам, включая изъятие, конфискацию и возврат доходов, полученных в результате преступной деятельности, и средств совершения преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа делегация Генеральной прокуратуры Российской Федерации прибыла с двухдневным рабочим визитом в Королевство Таиланд. Делегацию возглавил генпрокурор Юрий Чайка.

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