Курск, 3 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Средства массовой информации (СМИ) сделали ошибочные выводы о высоком уровне коррупции в Курской области. Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Курской области.

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В сообщении отмечается, что журналисты неправильно интерпретировали статистические данные, указанные в докладе Генпрокуратуры РФ.

«По данным, которые приведены в докладе на коллегии Генпрокуратуры РФ по итогам первого полугодия 2016 г, некоторыми СМИ сделан вывод о том, что Курская область, относится к числу наиболее коррумпированных субъектов РФ, — говорится в сообщении. — Такая интерпретация ситуации ошибочна».

Отмечается, что статистические данные отражают активизацию работы оперативных служб правоохранительных органов, а не реальную ситуацию с коррупцией в регионе.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на доклад Генпрокуратуры «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2016 года и задачах по повышению эффективности прокурорской деятельности во втором полугодии 2016 года» сообщил, что самым коррумпированным регионом РФ по итогам полугодового расследования Генпрокуратуры названа Курская область: здесь число преступлений, связанных со взяточничеством, по сравнению с прошлогодним показателем якобы выросло на 189%.

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