Ярославль, 3 августа, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Приговор Евгению Урлашову вызвал неоднозначную реакцию ярославских политиков. Вероятно, спектр их мнений отражает картину отношения самих горожан к этому вопросу.

ИА REGNUM

Председатель фракции «Патриотов России» в муниципалитете Ярославля Вера Никольская уверена, что осужденные мэр Ярославля и его экс-советник должны были понимать, что городская власть — не средство для зарабатывания денег.

«По-человечески мне очень жалко, что, фактически не начав своей деятельности, Евгений Урлашов и Алексей Лопатин погубили свою жизнь. Насколько решение суда справедливо, мы не можем обсуждать.

Люди, когда шли на должность, должны были понимать, что очень суровая ответственность за получение взятки или покушение на взятку. При такой должности у людей должен присутствовать холодный разум. Они должны были понимать, что пришли во власть не деньги зарабатывать, и не шашкой махать, а работать на благо города.

Но так вышло, что сейчас, мы, конечно, потеряли этих людей. Они не успели толком себя проявить в городском руководстве», — поделилась своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Вера Никольская.

Один из главных оппонентов осужденного мэра, заместитель председателя Ярославской областной думы и лидер региональной партийной организации «Единой России» Илья Осипов не видит в «деле Урлашова» политической составляющей.

«Это уголовный процесс, я не вижу здесь политики. Суд вынес свое решение, это в его компетенции. Не вижу здесь места для политической реакции. Дело уголовное и не надо переводить его в политическую плоскость», — убежден Илья Осипов.

Секретарь Ярославского областного комитета КПРФ Эльхан Мардалиев, которого Евгений Урлашов поддерживал на выборах депутатов муниципалитета Ярославля, напротив, считает, что «дело Урлашова» носило политический характер.

«Надежды на то, что Урлашова освободят, не было. Ясно было, что мэр получит реальный срок, что и произошло. Я внимательно следил за ходом судебных заседаний. В действиях следственных органов были выявлены «черные дыры», которые указывают на то, что это дело носило политический характер.

Если исходить из презумпции невиновности, то спорные факты должны толковать в пользу обвиняемого, и львиная доля заключений, на которое опиралось обвинение, должны тогда были быть отметены», — прокомментировал приговор Эльхан Мардалиев.

С ним согласен и руководитель фракции «Справедливой России» в городском муниципалитете Анатолий Каширин.

«Моя реакция на этот приговор остро негативная. Ничего другого, я увы, не ожидал. Приятно удивлен приятно что оправдали хотя бы Дмитрия Донскова. Материалы следствия вызывают много вопросов даже у юридически не подкованного человека. И даже хотя бы поэтому суд должен был назначить новое следствие.

Те генералы, которые инициировали дело Урлашова, арестованы, и один даже совершил самоубийство. Брал Урлашов взятку, или не брал — второй вопрос. Дело в том, что суд был предвзят. Дело «от» и «до» носило политический характер», — считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

Соратник осужденного мэра, руководитель фракции «Гражданской Платформы» в муниципалитете Ярославля Ярослав Юдин считает приговор суда ожидаемым.

«Можно отнести к чести суда оправдательный приговор по Донскову. Я скептически относился к возможности оправдания, и приятно этим удивлен. Симптоматичен приговор Лопатину. Ему не назначили штраф. Когда человек получает срок после половины срока он может просить об условно-досрочном освобождении. Если ему присужден штраф, то, не выплатив его, ходатайствовать об УДО заключенный не имеет права. Не дав штраф Лопатину, дали шанс уже в январе просить об УДО. По самому Евгению Урлашову — все слишком ожидаемо, и трудно что-либо комментировать», — убежден Ярослав Юдин.