Курган, 3 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Курганский избирком признал вчера, 2 августа, неправомочными агитматериалы кандидатов в депутаты от «Единой России» и «Справедливой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме.

Илья Репин. Арест пропагандиста. 1880

«Запрещен к распространению агитационный материал — информационный бюллетень политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (Андрей Ильчик: «Мне дает силы моя семья») в виду нарушений избирательного законодательства. Принято решение о мерах по недопущению участниками избирательного процесса случаев нарушения избирательного законодательства, в том числе с применением «административного ресурса» в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборных лиц местного самоуправления Курганской области», — заявлено зауральским избиркомом.

Что касается бюллетеня Андрея Ильчика, член избиркома Валерий Мельников пояснил, что при его изготовлении был нарушен закон, запрещающий использовать фотографии иных лиц, в том числе детей, а кандидат имеет право использовать фотографии с собой на фоне неопределенного круга лиц или с однопартийцами. Даже если на фото собственные дети — это вне закона.

Данное нарушение приметили зауральские коммунисты. Как и другое, с применением «административного ресурса».

«В чем состоит суть дела?, — поясняют корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе партии. — 12 июля 2016 года областная газета «Новый мир» опубликовала материал почти на целую полосу: «Выборы: возвращение к пройденному материалу», в котором содержится агитация против ряда политических партий, в том числе против Коммунистической партии Российской Федерации и «Справедливой России». В то же время статья содержит явную агитацию за политическую партию «Единая Россия» и ее кандидатов в депутаты Государственной думы ФС РФ Ильтякова и Шишкоедова. Поскольку агитационный период начинается с момента выдвижения избирательных объединений и кандидатов, что уже произошло до 12 июля сего года, это является грубым нарушением ФЗ №20 «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. В газете «Новый мир» была опубликована фотография кандидатов «Единой России» вместе с губернатором Курганской области Кокориным, членом Совета Федерации Лисовским, главой Варгашинского района Яковлевым, то есть содержатся изображения физических лиц, не являющихся кандидатами, выдвинутыми соответствующей политической партией. Вслед за газетой «Новый мир» данный материал полностью или частично опубликовали 23 городские и районные газеты. Давал ли согласие на публикацию своего изображения с упомянутыми кандидатами Кокорин? Если давал, то он нарушил закон о государственной службе и Федеральный Закон №20. Если не давал, то необходимо выяснить, кто мог нарушить закон и наказать его».

Как уверили корреспондента ИА REGNUM редакторы «Нового мира» и ряда курганских муниципальных СМИ, никакой агитации против КПРФ или СР в перепечатанных материалах не было, как и не было прямой агитации за «Единую Россию».

Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил:"Альтернативы в Зауралье «Единой России» нет. Наобещавшие своим кандидатам от той или иной партии мандаты люди, пытаются создать картину бурной деятельности. Им, видимо, подыгрывает избирком, который понимает окончательный результат. Буря в стакане воды. Профанация деятельности».