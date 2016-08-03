Чебоксары, 3 августа, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В столице Чувашии на звание «Почетный гражданин города Чебоксары» претендуют четыре человека, которые внесли «значительный вклад в социально-экономическое развитие» муниципалитета. В течение недели жители смогут проголосовать за кандидатов, голоса горожан обещают учитывать на заседаниях депутатских комиссий по присвоению звания, сообщили ИА REGNUM в городском собрании депутатов Чебоксар.

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На звание «Почетный гражданин города Чебоксары» претендует 74-летняя легендарная спортсменка с мировым именем, парашютистка Майя Костина, которая в прошлом году была награждена медалью «За заслуги перед городом Чебоксары». Она является пятикратной чемпионкой мира по парашютному спорту, в её спортивном арсенале 70 золотых медалей.

Самым возрастным претендентом на получение почётного звания является 97-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник советско-финской и советско-японской войн Алексей Яковлев, который участвует в военно-патриотическом воспитании молодёжи. У него около 20 боевых медалей, два ордена «Красной звезды» и орден Отечественной войны I степени. В числе кандидатов также заслуженный врач России Николай Григорьев и руководитель компании «Эйм-инвест» Анатолий Леонтьев.

В течение недели каждый желающий может оставить свой голос за кандидата в рамках онлайн-голосования. «Все кандидатуры будут рассмотрены на заседаниях депутатских комиссий, которые начнут проходить с 10 августа. Мнение участников голосования будет учитываться», — заверяют в городском парламенте.

Напомним, в настоящее время звания «Почетный гражданин города Чебоксары» удостоен 31 человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году звание «Почётный гражданин города Чебоксары» получили сразу два человека — ранее такие примеры были в 2011 и 2012 годах. Звание получили бывший градоначальник и экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Роберт Ильяной и профессор, заслуженный деятель науки России Владимир Волков. Ранее почётное звание было присвоено президенту Чувашского национального конгресса, строителю Николаю Угаслову, главному научному сотруднику Чувашского государственного института гуманитарных наук Василию Димитриеву, писателю и учёному Михаилу Юхме, экс-мэру города Анатолию Игумнову и партийному деятелю Илье Прокопьеву, руководителю кондитерской фабрики «Акконд» Валерию Иванову. В списке почётных граждан также — космонавт Андриян Николаев, офтальмолог Святослав Федоров, автор чувашской государственной символики Элли Юрьев, первые директора и организаторы производства Олег Волков («Чебоксарский агрегатный завод») и Глеб Ильенко («Элара»), митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, олимпийские чемпионки Валентина Егорова, Елена Николаева, журналистка и писатель Валентина Иванова, дирижёр Морис Яклашкин.

Отметим, звание «Почётный гражданин города Чебоксары» является высшим почетным званием столицы Чувашии. Оно учреждено «в целях признания выдающихся заслуг граждан и поощрения личной деятельности, направленной на пользу города, обеспечения его благополучия и процветания». Присваивается звание раз в год ко Дню города Чебоксары решением собрания депутатов. Горожане, получившее почётное звание, ежемесячно получают 3 тыс. рублей за счёт средств муниципального бюджета. Кроме того, они имеют право вносить в местный парламент предложения по развитию столицы, бесплатно пользоваться общественным транспортом, получать медицинские услуги и ряд других привилегий.