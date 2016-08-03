Тель-Авив, Израиль, 3 августа, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Парламент Израиля одобрил 2 августа законопроект, согласно которому к тюремному заключению теперь будут приговариваться террористы возрастом от 12 лет, сообщает France Press.

Shayan В тюрьме

Об этом стало известно из распространенного 3 августа законодательным органом заявления.

«Законопроект о несовершеннолетних», который позволит отправлять в тюрьму несовершеннолетнего, признанного виновным в серьезных преступлениях, таких как убийство, покушение на убийство или непреднамеренное убийство, даже если ему или ей еще не исполнилось 14 лет, прошел второе и третье чтения… вечером 2 августа», — говорится в заявлении парламента страны.

Напомним, в последнее время по Израилю прокатилась волна нападений, совершаемых, в том числе несовершеннолетними выходцами из Палестины, которые нападали с ножом сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих страны и мирных граждан.