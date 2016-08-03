Черкесск, 3 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесской Республике далеко не все детские игровые и спортивные площадки соответствуют нормам и являются безопасными для детей. Так, из 20 таких объектов, которые активисты ОНФ осмотрели в муниципальных районах и городских округах, претензии были высказаны к восьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении «фронтовиков» 3 августа.

onf.ru Песочница

Внимание обращалось на прочность материалов и конструкций игровых сооружений, а также на наличие острых углов и кромок у оборудования. Всего оценка проводилась по 12 критериям, в том числе, оценивалось общее состояние площадок, разнообразие, качество и безопасность возведенных конструкций и покрытия, а также удобство расположения и чистота территории.

В частности, не прошла проверку детская площадка на улице Доватора в Черкесске. Здесь много острых углов, металлические элементы разрушаются. Территория на площадке замусорена, на ней нет песочницы, на качелях нет сидений, в беседке — лавок.

Кроме того, ряд мест для игр детей не огорожены, на лестницах сломаны ступеньки, а на деревянных качелях и горках есть небезопасные выпирающие элементы. Приспосабливают детские площадки, в том числе, и для нужд вовсе для них не предназначенных. На них паркуют автомобили, выгуливают домашних животных, сваливают мусор. Активисты назвали шесть площадок, получивший наихудший результат по оценке безопасности.

Однако есть и исключения. В некоторых дворах условия для отдыха детей и занятия спортом все же создаются. Это площадки на улице Международной в Черкесске и на улице Умара Хабекова в ауле Хабез.

«Во многом проблемы площадок отображают отношение и самих жильцов дома. Иногда безопасность детей оказывается под угрозой из-за того, что около детских площадок идут строительные работы и территория стройки не огорожена и должным образом не охраняется», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Изабелла Тлябичева, добавив, что такие факты тоже зафиксированы в ходе мониторинга.

Добавим, что всего в рамках мониторинга активисты ОНФ осмотрели почти 2,5 тыс. детских площадок во всех федеральных округах. Из них только 23% оказались безопасными для детей, 39% — достаточно безопасными и 36% — крайне небезопасными. По оценкам активистов, больше всего ухоженных и безопасных детских площадок было выявлено в Приволжском и Сибирском федеральных округах.