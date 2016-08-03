Курск, 3 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Резкий рост числа преступлений, связанных с получением взяток, в прокуратуре Курской области связали с уголовным делом в отношении двух преподавателей одного из вузов. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Курской области Виктория Ковалева, в рамках этого уголовного дела было выявлено более сотни эпизодов, что и увеличило статистику.

A-r-e-s Взятка

Виктория Ковалева подтвердила: за первое полугодие 2015 года преступлений, связанных со взяточничеством, в регионе было зарегистрировано 89, в первом полугодии 2016 года — 257.

«Рост объясняется тем, что в первом полугодии 2016 года был выявлен ряд преступлений, совершенных одними и теми же лицами — это взятки и посредничества во взяточничестве, которые были совершены двумя преподавателями одного из курских вузов», — отметила Виктория Ковалева, добавив, что речь идет о более чем 100 эпизодах в рамках этого дела.

Как подчеркнула представитель прокуратуры, «по данным цифрам говорить о росте уровня коррумпированности в регионе нельзя».

По словам Виктории Ковалевой, никакой особой коррумпированностью Курская область не отличается.

Собеседница агентства подчеркнула, что в прокуратуре регулярно ведется анализ состояния преступности и ее причин. При этом, несмотря на номинальный рост коррупционных преступлений, фактически число лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, даже ниже, чем в прошлом году: 62 против 66.

В пресс-службе прокуратуры региона добавили, что в первом полугодии 2016 года обвинительные приговоры вынесены по 43 уголовным делам коррупционной направленности в отношении 45 лиц. Решения судов вынесены в отношении восьми сотрудников правоохранительных органов, двух глав муниципальных образований, одного муниципальный служащий, трех государственных служащих, семи сотрудников муниципальных учреждений и предприятий, двух врачей, троих сотрудников коммерческой организации, адвоката. Еще 17 человек осуждены за дачу взяток, один — как пособник в коммерческом подкупе. Из общего числа осужденных семь получили реальные сроки, восемь — условное наказание, 29 должны заплатить штраф.

Как ранее сообщалось, сегодня, 3 августа, газета «Известия» распространила информацию со ссылкой на данные доклада Генеральной прокуратуры «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2016 года и задачах по повышению эффективности прокурорской деятельности во втором полугодии 2016 года».

Самым коррупционным регионом России в статье была названа Курская область. Авторы материала основывались на цифры по преступлениям, связанным с получением взяток. Согласно приведенным данным, если в 2015 году их зафиксировано 89, то в 2016 году — уже 257. Рост составил 189%.