Вашингтон, 3 августа, 2016, 15:19 — ИА Регнум. За первые двое суток в США и Канаде «Гарри Поттер и проклятый ребенок» — книга-сценарий новой пьесы Джоан Роулинг, была продана тиражом более двух миллионов копий. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Scholastic.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти». реж Дэвид Йэтс. 2010. Великобритания, США Гарри Поттер и его двойники

Это значительный показатель, особенно для пьесы, хотя он и не дотягивает до продаж последней книги серии «Гарри Поттер и дары смерти», которую в 2007 году за сутки приобрело 8,3 млн человек.

По данным организации Little, Brown Group, книга со сценарием, появившаяся на полках книжных магазинов в 00:01 ночи 31 июля за первые три дня была продана в количестве 680 тыс. экземпляров. В свою очередь, за первые сутки «Дары смерти» разошлись в Соединенном Королевстве в количестве 2,7 млн экземпляров.

«Нетерпеливые фанаты всех возрастов собрались на полуночные вечеринки в книжных магазинах и библиотеках, чтобы получить своей экземпляр», — отметила президент отдела продажи книг в Scholastic Элли Бержер. «Это невероятное начало, и все признаки указывают на то, что эта тенденция сохранится».

Сценарий к «Проклятому ребенку» был написан Джеком Торном на основе истории Роулинг, Джона Тифани и самого Торна. Премьера пьесы состоялась 30 июля, и билеты на неё распроданы до следующего мая.