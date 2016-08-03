Названо количество проданных копий новой книги о Гарри Поттере
Вашингтон, 3 августа, 2016, 15:19 — ИА Регнум. За первые двое суток в США и Канаде «Гарри Поттер и проклятый ребенок» — книга-сценарий новой пьесы Джоан Роулинг, была продана тиражом более двух миллионов копий. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Scholastic.
Это значительный показатель, особенно для пьесы, хотя он и не дотягивает до продаж последней книги серии «Гарри Поттер и дары смерти», которую в 2007 году за сутки приобрело 8,3 млн человек.
По данным организации Little, Brown Group, книга со сценарием, появившаяся на полках книжных магазинов в 00:01 ночи 31 июля за первые три дня была продана в количестве 680 тыс. экземпляров. В свою очередь, за первые сутки «Дары смерти» разошлись в Соединенном Королевстве в количестве 2,7 млн экземпляров.
«Нетерпеливые фанаты всех возрастов собрались на полуночные вечеринки в книжных магазинах и библиотеках, чтобы получить своей экземпляр», — отметила президент отдела продажи книг в Scholastic Элли Бержер. «Это невероятное начало, и все признаки указывают на то, что эта тенденция сохранится».
Сценарий к «Проклятому ребенку» был написан Джеком Торном на основе истории Роулинг, Джона Тифани и самого Торна. Премьера пьесы состоялась 30 июля, и билеты на неё распроданы до следующего мая.