Москва, 3 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Московским управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбуждены дела по факту рекламы курительных принадлежностей компаниями «Яндекс» и Mail.ru, сообщается на сайте управления.

Давид Тенирс Младший. Курение в таверне. 1639

Дела возбуждены на основании жалоб частных лиц, поступивших в столичное управление ФАС. Речь идет о распространенных системой «Яндекс.Директ» материалов, рекламирующих кальяны. Эта же реклама размещалась в поисковой системе Mail.ru.

Закон о рекламе запрещает рекламировать табачную продукцию и изделия, курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретную бумагу и зажигалки.

Рассмотрение обоих дел в суде состоится 25 августа.