Москва, 3 августа, 2016, 15:16 — ИА Регнум. За первое полугодие 2016 года в Москве было официально зарегистрированы 2 чрезвычайные ситуации, заявил на конференции 3 августа начальник главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов. Все ЧС — техногенного характера: задымление и остановка движения метрополитена и ДТП в САО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожар

«Кроме того, произошло 2753 пожаров, на которых было спасено 748 человек, погибли 83 человека и травмировано 272 человек», — заявил глава МЧС столицы.

Что касается происшествия на водах, то в течение первой половины 2016 года спасли 62 человека, 25 человек утонули.

По словам Денисова, Москва максимально использует современные способы пожаротушения, в том числе приемы тактической вентиляции.

«Пожарный может подходить ближе к очагу пожара, где одновременно уменьшается задымление. Благодаря современным средствам мы можем тушить возгорания, даже не входя в помещение, применяя аэрозольные средства для борьбы с огнем», — пояснил глава МЧС.

Он добавил, что в 90-е годы москвичи часто жаловались на технологию тушения: при ликвидации возгорания пожарные «заливали» водой весь дом, начиная с чердака.

«Сегодня мы используем систему тонкораспыленной струи, при которой идет совершенно другой расход воды. Благодаря этому повреждается минимум имущества москвичей», — сообщил Денисов.

По его словам, данную технологию тушения, в рамках работы над безопасностью в столице, пожарные обещают максимально отработать уже к началу Чемпионату Мира по футболу-2018.

Напомним, в 2015 году в столице произошло 3093 пожара, что на 11% выше, чем в 2016 году. Спасателям удалось эвакуировать 599 человек, погибли — 86.