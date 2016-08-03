Москва, 3 августа, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Информация об угрозах взрыва на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах столицы не подтвердилась, здания были обследованы кинологами, передает 3 августа радиостанция «Говорит Москва».

Анонимный звонок

В настоящее время транспортные узлы продолжают работу в штатном режиме. Эвакуация пассажиров и сотрудников вокзалов не проводилась. Правоохранители предпринимают меры к поимке злоумышленника, оставившего ложное сообщение о заложенных взрывных устройствах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы приступили к проверке зданий Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов после того, как неизвестный сообщил о возможных взрывах.

Кроме того, после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве полиция начала проверку двух станций московского метро: «Комсомольской» на Кольцевой и Сокольнической линиях. Поезда метро продолжали движение в соответствии с графиком.