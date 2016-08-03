Минск, 3 августа, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Парламентская делегация Польши 3 августа провела переговоры в МИД Белоруссии, сообщает пресс-служба белорусского министерства.

пресс-служба МИД Белоруссии

«В ходе встречи стороны констатировали позитивную динамику двустороннего сотрудничества и обсудили перспективы развития белорусско-польских отношений, межпарламентский диалог, а также взаимодействие по линии Белоруссия — ЕС», — сказано в кратком официальном сообщении.

Делегация польского Сейма во главе с вице-маршалом Рышардом Терлецким провела переговоры с белорусскими дипломатами во главе с замминистра иностранных дел Еленой Купчиной. Накануне, 2 августа группа польских парламентариев встретилась с представителями Палате представителей Национального собрания Белоруссии.

Напомним, в 2016 году состоялись визиты в Минск главы МИД Польши Витольда Ващиковского, который 22−23 марта встретился с представителями поддерживаемой Западом оппозиции в постсоветской республике, а также провёл переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем и обсудил проблемные вопросы с Александром Лукашенко. Посещая урочище Куропаты под Минском, где представители прозападной оппозиции регулярно проводят свои собрания, осуждая «сталинские репрессии» и «российский коммуно-фашизм», глава МИД Польши заявил, что в Куропатах находятся останки «многих тысяч» представителей разных народов, в том числе и польского, и личности этих «неизвестных героев» следует установить. Ващиковский заявил: «Когда-то оба наши народа стали жертвами одной империи».

Данные заявления не остались незамеченными представителями белорусской общественности, но не вызвали публичной реакции официальных представителей Союзного государства Белоруссии и России. По мнению экспертов, происходящее вполне объяснимо как состоянием бюрократических механизмов, так и тем, что ревизионизм и потакание русофобии органично вписывается в концепцию «мягкой белорусизации», которую проводят власти постсоветской республики.

Затем, 19−20 июля в Варшаве 20 июля прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Польши и Белоруссии. С Ващиковским встречалась Купчина, курирующая контакты официального Минска с Западом. По итогам переговоров Ващиковский констатировал «прогресс во всех сферах» в отношениях с «восточным партнёром» Евросоюза. Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши со второй половины 90-х не признали соответствующей европейским стандартам свободных и демократических выборов ни одну избирательную кампанию в Белоруссии. Парламент Польши не признаёт Национальное собрание Белоруссии полноценным парламентом и нынешний визит рассматривается официальным Минском как очередной тактический успех.

Отношения между Польшей и Белоруссией стали улучшаться после государственного переворота на Украине, отдаления официального Минска от Москвы и «разворота на Запад». Вашингтон и Брюссель дали понять, что Александр Лукашенко уже не считается «последним диктатором Европы», судьба Слободана Милошевича ему не грозит, однако Белоруссия по-прежнему находится в перечне «оси зла» для США и недемократичных режимов для ЕС. Улучшение отношений с официальным Минском на Западе связали с итогами нынешней парламентской кампании, которая завершится в постсоветской республике в сентябре.