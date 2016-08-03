Вашингтон, 3 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев в ходе визита в Вашингтон провел переговоры с первым заместителем Государственного секретаря США Энтони Блинкеном. Об этом сегодня, 3 августа, сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

mfa.gov.kg Переговоры с госдепом США

В ходе встречи чиновники обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Киргизии и Соединенных Штатов, вопросы региональной безопасности, а также договорились о проведении ряда мероприятий, посвященных празднованию 25-летия установления дипломатических отношений между двумя этими странами.

Глава МИД Киргизии побеседовал и с помощником Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Нишей Бисвал. Эрлан Абдылдаев обсудил с представительницей Госдепа вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран и возможности привлечения прямых инвестиций в Киргизскую Республику, а также тему участия американских спортсменов во вторых Всемирных играх кочевников, которые должны состояться на Иссык-Куле осенью 2016 года.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 3 августа, в Вашингтоне начинается саммит С5+1, участие в котором примут главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и США. Планируется, что в ходе этого мероприятия главы МИДов пяти стран Среднеазиатского региона обсудят с госсекретарем США Джоном Керри вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, проблемы экологии и изменения климата. Также запланированы переговоры министров иностранных дел с руководителями наиболее крупных американских трестов и других компаний, желающих принять участие в экономическом развитии Средней Азии. Отметим, что в последнее время отношения Киргизии и США переживают значительный спад из-за скандала, связанного с награждением осужденного за убийство милиционера и массовые беспорядки киргизстанского активиста Азимжана Аскарова премией Госдепартамента США «Защитник прав человека» .