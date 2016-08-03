Москва, 3 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» выпустит на рынок Болгарии Lada Granta, об этом сообщили официальные представители ОАО «АвтоВАЗ» в Болгарии. Привлекательность этой модели на болгарском рынке заключается, конечно же, в цене. Модель Granta российского производства можно будет приобрести в Болгарии в рассрочку за 3500 рублей в месяц и выкупить в лизинг за 3800 рублей в месяц (примерно 50 евро). Стоимость автомобиля в базовой комплектации на рынке Болгарии оценили в 505 тысяч рублей (примерно 6 730 евро). Lada Kalina Cross, которая появится на рынке Болгарии в октябре, будет стоить 640 тысяч рублей (примерно 8 530 евро). Об объемах поставок пока неизвестно.

ladagranta.net Lada Granta

В общем счёте «АвтоВАЗ» экспортирует около 30 тысяч автомобилей более чем в 30 стран мира. Среди них страны СНГ, Египет, Тунис, Венгрия, а теперь этот список пополнит и Болгария. Наиболее крупными экспортными рынками для продукции «АвтоВАЗа» являются страны бывшего Советского Союза: в частности Казахстан, Азербайджан и другие. Однако утилизационные и регистрационные сборы, введённые Казахстаном в начале 2016 года, заметно ухудшили продажи российских автомобилей за рубежом. Особые надежды руководство «АвтоВАЗа» возлагали и возлагают на Lada Vest и X-ray. Для выхода на европейские рынки, компания готовит экспортную модификацию новинок. Ещё в 2015 году компания нацелилась на вывод обеих моделей на европейские рынки, и в восточную, и в западную часть Европы, а также в страны Ближнего Востока. Предполагается, что это реализуется уже в 2016 году.