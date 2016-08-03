Москва, 3 августа, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Официальные курсы основных валют понижены к рублю на среду, 3 августа, говорится в сообщении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют к рублю

Доллар США установлен на отметке в 66,7420 руб., он снизился на 13,96 копейки. Курс евро опустился на 10,29 коп. и составил 74,7978 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 3 августа, уменьшилась на 12,3 коп. по сравнению с предыдущим показателем и составила 70,3671 руб.