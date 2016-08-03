Оренбург, 3 августа, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2016 году приобретено 36 564 экземпляров учебной литературы на сумму 16,3 миллиона рублей из областного бюджета. С муниципальными органами управления образованием заключены соглашения о софинансировании обязательств, связанных с закупкой учебников и учебных пособий. Всеми муниципальными органами соглашения выполнены, на средства субвенций приобретено учебников на сумму свыше 60 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве образования региона.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

В 2016 году в области продолжат практику использования электронных учебников. Напомним, что в 2014 — 2015 учебном году уже использовались электронные учебники в школах Оренбурга, Орска, Новотроицка. Эксперимент проводился 11 муниципалитетах — использовались электронные формы учебников по истории, русскому языку, литературе, математике, географии, биологии, английскому языку. В 2015—2016 учебном году педагоги области использовали на своих уроках пособия на электронном носителе по физике, химии и обществознанию. Результаты показали, что электронные учебники являются востребованными, педагоги и школьники готовы масштабно их использовать.

«Чтобы обеспечить рациональное использование имеющегося фонда учебников, в области организована работа областного обменного фонда, в формировании которого принимают участие все отделы и управления образования. Все вышеперечисленные меры позволяют достичь 100-процентной обеспеченности школьников учебной литературой к началу 2016−2017 учебного года», — отметили в Минобре Оренбуржья.

Рабочие тетради и учебники-тетради, являющиеся предметом личного пользования, приобретаются родителями школьников. Так, родители школьника начального звена отметили, что второй год подряд комплект рабочих тетрадей обходится в 3,5−4 тысячи рублей, что существенно дороже, чем набор (контурные карты, атласы и рабочие тетради) для старшеклассника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году из областного бюджета на закупку учебников выделялось 54, 9 млн рублей на приобретение 134,6 тысячи экземпляров учебной литературы.