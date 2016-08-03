Киев, 3 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Вчера, 2 августа, в Донбассе в результате боевых действий один солдат ВСУ погиб, еще трое военнослужащих получили ранения. Об этом 3 августа заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Он сообщил, что вчера на Луганщине расширилась география боевых действий. В частности, позиции ВСУ в населенных пунктах: Станица Луганская, Крымское, Золотое и Попасная попали под минометные обстрелы ВС ЛНР. «Всего за минувшие сутки на Луганском направлении было 15 вражеских обстрелов, в том числе шесть — из тяжелого вооружения», — добавил Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении ВС ДНР ведут массированные и чрезвычайно мощные обстрелы украинских позиций из тяжелого вооружения — минометов и гаубиц. При этом «больше всего вчера досталось Авдеевский промзоне», а также украинским войскам на Светлодарской дуге и по всему периметру аэропорта Донецка. «Под огонь вражеской крупнокалиберной артиллерии попали Зайцево и Пески, причем стрельба ведется с большого расстояния… Вследствие вражеских обстрелов в пос. Северное (бывшее Кирово) Торецкого горсовета повреждены два частных дома», — уточнил Лысенко. Полковник отметил, что ВС ДНР выпустили по украинским силовикам более 400 минометных мин и 34 артснаряда, что стало рекордом за прошедшие несколько месяцев.

Лысенко также проинформировал, что на Мариупольском направлении неспокойно было на двух участках фронта: Красногоровка — Марьинка и Гнутово — Широкино, где ВС ДНР применили тяжелое вооружение — минометы, а также танк.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа источник в военном ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (Куйбышевский район), Ясиноватая, Старомихайловка, Минеральное, Ленинское, Коминтерново, Александровка, Трудовское и Зайцево. По этим территориям было выпущено 32 снаряда калибра 152 мм и 92 снаряда калибра 122 мм. Кроме того, по словам и.о. мэра г. Горловка Ивана Приходько, вчера в результате ведения боевых действий в пос. Зайцево (под Горловкой) ранения получил один мирный житель 1984 года рождения.