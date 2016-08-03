На Украине заявили о гибели одного солдата ВСУ и ранении троих
Киев, 3 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Вчера, 2 августа, в Донбассе в результате боевых действий один солдат ВСУ погиб, еще трое военнослужащих получили ранения. Об этом 3 августа заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.
Он сообщил, что вчера на Луганщине расширилась география боевых действий. В частности, позиции ВСУ в населенных пунктах: Станица Луганская, Крымское, Золотое и Попасная попали под минометные обстрелы ВС ЛНР. «Всего за минувшие сутки на Луганском направлении было 15 вражеских обстрелов, в том числе шесть — из тяжелого вооружения», — добавил Лысенко.
По его словам, на Донецком направлении ВС ДНР ведут массированные и чрезвычайно мощные обстрелы украинских позиций из тяжелого вооружения — минометов и гаубиц. При этом «больше всего вчера досталось Авдеевский промзоне», а также украинским войскам на Светлодарской дуге и по всему периметру аэропорта Донецка. «Под огонь вражеской крупнокалиберной артиллерии попали Зайцево и Пески, причем стрельба ведется с большого расстояния… Вследствие вражеских обстрелов в пос. Северное (бывшее Кирово) Торецкого горсовета повреждены два частных дома», — уточнил Лысенко. Полковник отметил, что ВС ДНР выпустили по украинским силовикам более 400 минометных мин и 34 артснаряда, что стало рекордом за прошедшие несколько месяцев.
Лысенко также проинформировал, что на Мариупольском направлении неспокойно было на двух участках фронта: Красногоровка — Марьинка и Гнутово — Широкино, где ВС ДНР применили тяжелое вооружение — минометы, а также танк.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа источник в военном ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (Куйбышевский район), Ясиноватая, Старомихайловка, Минеральное, Ленинское, Коминтерново, Александровка, Трудовское и Зайцево. По этим территориям было выпущено 32 снаряда калибра 152 мм и 92 снаряда калибра 122 мм. Кроме того, по словам и.о. мэра г. Горловка Ивана Приходько, вчера в результате ведения боевых действий в пос. Зайцево (под Горловкой) ранения получил один мирный житель 1984 года рождения.