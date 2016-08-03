Ставрополь, 3 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Эксперты нашли решение проблемы опреснения озера Тамбукан, в котором более ста лет добывают лечебную грязь. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Корпорация развития Северного Кавказа».

Pupsoid Озеро Тамбукан

Опреснение озера снижает лечебные свойства добываемой там грязи, которая полезна при лечении хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы, кровеносных сосудов, пищеварительных органов, кожных покровов, женских половых органов, при нарушении обмена веществ.

При этом, при формировании грязи очень важно сохранение стабильных экологических и климатических условий озера. В первую очередь это оптимальная минерализация рапы и постоянный уровень воды в водоеме. С 1966 года на озере проводятся регулярные наблюдения за положением уровня рапы, изменением ее химических свойств, а также выполняются метеорологические наблюдения.

Рапа озера Большой Тамбукан на протяжении полутора веков имела стабильный ионно-солевой состав: хлоридно-сульфатный магниево-натриевый. Минерализация ее колеблется от 296 (1914 г.) — 473 (1929 г.) г/дм3 до 23 (1995 г.) — 24 (2013 г.) г/дм3. Химический состав рапы, независимо от колебания минерализации, остается на протяжении всего периода наблюдений постоянным.

Более ста лет лечебные грязи озера используются во всех санаториях Кавказских Минеральных Вод, но в последнее время из-за опреснения озера возникла опасность снижения лечебных свойств грязи.

Специалисты Корпорации развития Северного Кавказа и АО «Кавминкурортресурсы», который владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод и на балансе которого находятся Тамбуканское месторождение лечебной грязи, предложили эффективный способ решения экологической проблемы озера Тамбукан.

Дело в том, что пресная вода из-за меньшей плотности преимущественно концентрируется на поверхности озера. Для ее отвода планируется использовать современную мембранную технологию.

Специальные мембранные насосы будут настроены на попадание в них только молекул пресной воды, а соленая вода будет возвращаться в озеро. Таким образом специалисты смогут поддерживать нужный баланс соленой и пресной воды, который будет находиться под постоянным контролем.

Пресная вода будет использована в водоснабжении близлежащих поселков, жители которых сейчас получают питьевую воду повышенной жесткости. А оставшаяся в озере вода поможет сохранить лечебные свойства выращиваемой там илистой грязи.

Приблизительная стоимость проекта — несколько десятков миллионов рублей, но окончательная стоимость будет известна после того, как инженеры рассчитают объем отвода пресной воды. Вместе с тем, в КРСК отметили, что запуск этого проекта не потребует строительства специальных дорогостоящих стационарных очистительных сооружений. Для сбора на озере пресной воды будут использоваться модульные современные высокопроизводительные очистные сооружения.

Эксперты считают, что опреснение воды происходит из-за высаженных в 1960-е гг лесополос вдоль береговой линии озера. Она препятствует ветровому и естественному испарению дождевой воды, которая как раз снижает уровень его минерализации.

В 1988 году институт Севкавгидроводхоз составил технико-экономический расчет строительства гидротехнических сооружений для регулирования воды в озере. Он предполагал строительство перехватывающих стокканалов на северной и южной стороне Тамбукана с транспортировкой и сбросом воды в реку Этока.

В 2012 году рассчитали стоимость этого проекта, которая составила 522 миллиона рублей, и из-за высокой стоимости проекта отказались от него.

Эксперты также предложили проект по отводу поверхностного слоя пресной воды со сбросом в соседнее озеро Малый Тамбукан стоимостью 2,5 млрд рублей. Однако он угрожает уровню рапы — минеральной воды озера, которая может быть снижена. Это и дороговизна проекта также заставили отказаться от него.

Как сообщили ИА REGNUM в «Кавминкурортресурсах», соленое озеро Большой Тамбукан является уникальным источником иловых лечебных грязей для бальнеологического и лечебно-косметического применения. Озеро площадью 2236,8 тыс. м2 расположено одновременно на территории Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики.

Озеро возникло в поздний этап альпийского тектонического переустройства предгорья Центрального Кавказа. Лечебная иловая сульфидная грязь озера Большой Тамбукан формировалась в течение длительного периода. На сегодня запасы лечебной грязи Ставропольского участка Тамбуканского месторождения составляют порядка 500 тыс. м³.

Бальнеологическая ценность иловых грязей обусловлена высоким содержанием сульфидов железа и водорастворимых солей, в том числе признанных терапевтически активными бромом и борной кислотой; повышенным содержанием органических веществ и, в первую очередь, липидов и каротиноидов (в том числе витамина А), обладающих бактерицидными, противовоспалительными, иммуномодулирующими и биостимулирующими свойствами.

В качестве биостимуляторов в тамбуканской грязи также участвуют органо-минеральные соли гуминовых кислот, летучие жирные кислоты и органические микрокомпоненты — гормоны, ферменты и витамины (А, С, В1, В12 и др.).