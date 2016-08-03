Краснотурьинск, Свердловская область, 3 августа, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Свердловский моногород Краснотурьинск в самое ближайшее время станет территорией опережающего развития (ТОР). Соответствующее постановление подпишет председатель правительства России Дмитрий Медведев, заявил первый заместитель Медведева Игорь Шувалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Derek Gavey Розовые очки

В свою очередь, областные власти намерены готовить управленческие команды и предложения по созданию ТОР в таких городах как Серов, Карпинск и Североуральск, сообщили в пресс-службе губернатора.

Отметим, Краснотурьинск ранее входил в число моногородов с непростым социально-экономическим положением. Сейчас власти рапортуют об успешной реализации программы его развития, которая была защищена в бизнес-школе «Сколково». Опыт развития Краснотурьинска, как уверяет Шувалов, будет учтён в правительстве РФ.

Планы у властей розовые. А вот какими будут итоги, покажет только время. Но жители Краснотурьинска уже сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что от многочисленных проектов, планов и стратегий жить лучше пока не стало. Скорее, наоборот.

Всего в Краснотурьинске проживают около 60 тыс. человек. Отметим, одна из первых ТОР была создана в Кемеровской области.