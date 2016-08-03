Москва, 3 августа, 2016, 14:57 — ИА Регнум. За первое полугодие 2016 года пожарно-спасательные подразделения Москвы совершили около 25 тысяч выездов, на которых было спасено 2140 человек, заявил на пресс-конференции 3 августа руководитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями пожарной безопасности столицы Юрий Акимов. Среднее время прибытия пожарных к месту происшествия сократилось на 11%, а время прибытия спасателей — на 14%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ефим Волков. Пожар. 1905

«Ежедневно на боевое дежурство в столице заступают 4,5 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники. Цифра довольно емкая», — заявил глава департамента.

Он отметил, что с 2010 по 2016 год количество пожарных и спасателей в городе увеличилось на 41%. По словам Акимова, также возросла профессиональная подготовка специалистов.

«В целях повышения интереса к профессии пожарного и спасателя проводятся соревнования «Школа безопасности», полевые лагеря «Юный спасатель», «Юный водник» и «Юный пожарный», в которых ежегодно принимают участие до 120 тысяч человек. В связи с этим отмечается увеличение на 43% числа граждан, вступивших в добровольные пожарные общества», — заявил Акимов.

По его словам, с 2014 года в интересах города начато отдельное обучение по профессии «Пожарный». «За 2014−2015 годы обучено 103 пожарных», — сообщил глава департамента.

Он добавил, что в 2016 году в столице заработают 4 пожарных депо, 3 из них откроются на новой территории.

«Ежедневно наши сотрудники вступают в работу, которая несет риск для жизни. К сожалению, бывают и потери. Нужно отметить героизм и подвиг наших спасателей. Мы работаем с их семьями, оказываем помощь. 18 наших сотрудников награждены орденами посмертно. Мы проводим соревнования, посвященные им», — заявил Акимов.

Добавим, на территории Москвы находятся свыше 2500 пожароопасных промышленных предприятий, в том числе 17 радиационных, 40 химических, 6 биологически опасных объектов.

Напомним, в 2015 году Управление гражданской защиты Москвы преобразовали в департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

В структуру Главного управления МЧС России по Москве входят 8 управлений, 11 отделов, 11 управлений по административным округам, Центр управления в кризисных ситуациях, Судебно-экспертный центр ФПС, Московский учебный центр ФАС, Центр ГИМС, Центр материально-технического обеспечения, а также более 100 городских пожарных частей, 11 пожарно-спасательных отрядов ФПС и 1 отряд ФПС по охране объектов.