Ростов-на-Дону, 3 августа, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Ростовчанин разбился, упав со скалы в Каменском районе Ростовской области. Трагедия произошла накануне, 2 августа, в День воздушно-десантных войск. Как сообщили ИА REGNUM 3 августа в региональном управлении СКР, по данному факту проводится проверка.

Randall Chancellor Прыжок со скалы

По имеющейся информации, 36-летний мужчина в этот день вместе с семьей проводил время на базе отдыха. Около 18:00 он вышел за территорию базы и попытался со скалы прыгнуть в воду, но сорвался в пропасть, ударился о скалу и погиб. Известно, что ростовчанин был пьян.

Детали ЧП выясняются.

Как уточнили в следкоме, мужчина никогда не проходил службу в ВДВ.

Добавим, что в праздничных мероприятиях по случаю Дня ВДВ на Дону приняли участие около 6 тыс. человек. По данным донской полиции, серьезных нарушений общественного порядка допущено не было, за совершение административных правонарушений в отделы полиции доставили 24 человека.