Анкара, 3 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Турецкая журналистка канала ATV в телеэфире выдала тетрадь с кодами для компьютерной игры за зашифрованные записи мятежников. Видеозапись этого репортажа уже опубликована на канале YouTube.

BagoGames Мятежники в компьютерной игре

В тетради задержанного были записаны чит-коды для компьютерной игры GTA V. Однако журналистка приняла их за секретный шифр и нашла в тексте слова, которые могли быть связаны с попыткой военного переворота: «жизнь», «броня», «танк», «оружие», «деньги». В заключении репортажа журналистка отметила, что наличие в тетради таких слов указывает на причастность к военному перевороту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. На улицах Анкары и Стамбула появились военные и бронетехника. В ходе столкновений погибли 246 человек, более 2,1 тысячи человек были ранены. Мятеж не удался, к утру преданные правительству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

Вслед за этим в Турции были проведены чистки военных и государственных структур, арестованы или лишились своих постов тысячи человек. Был ужесточён контроль над СМИ, целый ряд которых оказался закрыт.