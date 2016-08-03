Рига, 3 августа, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Так называемые «зеленые коридоры» на практике не работают, заявил старший специалист по онкологии Латвийского центра онкологии, президент Латвийской ассоциации онкологов Янис Эглитис, сообщает портал Lsm.lv.

oncoportal.net Онкология

«Зеленые коридоры» в онкологии были введены, чтобы пациенты с подозрением на раковые заболевания могли максимально быстро попасть к специалисту и на обследования. Правда, в настоящий момент они работают лишь в случаях патологии груди. При других онкологических заболеваниях пациенту все равно придется ждать в очереди — иногда даже по полтора и два месяца. Это связано с тем, что выделяемых на онкологию квот — совершенно недостаточно, говорит Эглитис.

Янис Эглитис также заявил, что латвийскому здравоохранению не хватает денег, а дефицит в отрасли оценивается в 300 млн. евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 мая 2016 года глава Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде заявила в интервью программе Rīta panorāma, что на сегодняшний день многие пациенты с подозрением на онкологические заболевания ожидают своей очереди на исследования по полгода и больше. «Это значит, что он может просто до этого не дожить», — указала она.

Напомним также, в 2014 году официальное число раковых больных в Латвии превысило 74 тысячи человек. Это почти на 40% больше, чем 10 лет назад. Читайте также:

Каждый пятый житель Латвии умирает от рака