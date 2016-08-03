Рига, 3 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Размер штрафа, который решением Центра государственного языка Латвии (ЦГЯ) применен по отношению к мэру Риги Нилу Ушакову за использование Рижской думой русского языка в соцсетях, составит 140 евро, сообщает портал Mixnews.lv

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«Получил решение Центра государственного языка о штрафе за использование Рижской думой в общении в фейсбуке русского языка. Размер штрафа максимально возможный — 140 евро», — сообшил градоначальник.

При этом, по его словам, штраф Центра популяризировал страницы Рижской думы в соцсетях. «Вместе с тем с момента принятия решения о штрафе за три рабочих дня количество подписчиков на русской странице выросло в полтора раза. Надо Центр госязыка активнее использовать в самых разных рекламных кампаниях. Можно, например, водить к ним туристов на экскурсию. Нашим гостям из Великобритании должно будет особенно понравиться», — написал Ушаков.

Он также добавил, что не собирается платить штраф, а будет обращаться в суд. «И да, кстати, штраф платить никто все равно не собирается, придется судиться», — заявил мэр латвийской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Центр госязыка оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова за то, что Рижская дума использует русский язык для общения в соцсетях. По словам Ушакова, Закон о государственном языке при этом не регулирует язык общения самоуправления со своими жителями в зарубежных социальных сетях.

Напомним, несмотря на то, что в Латвии русский язык является родным для 37,5% жителей, он по-прежнему имеет статус «иностранного». Регулярно вводятся дополнительные нормы по ограничению использования русского языка, за соблюдением которых следит специальная государственная структура под названием «Центр госязыка» (ЦГЯ), прозванный в русскоязычной среде «языковой инквизицией».

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