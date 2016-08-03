Чебоксары, 3 августа, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Чувашия по ряду ключевых экономических и социальных показателей продолжает находиться в числе аутсайдеров в Приволжском федеральном округе. Республика входит в число лидеров только по уровню промышленного производства, которое восстанавливается после прошлогоднего падения, и сельхозпроизводству. На последнем месте Чувашия находится по объёмам перевозки грузов, средней зарплате, среднедушевых доходах населения. Об этом свидетельствует информация Росстата для ведения мониторинга социально-экономического положения регионов по итогам I полугодия 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

ИА REGNUM Жизнь рядом с мусоркой в Чебоксарах

Чувашия восстанавливает объём промышленного производства после значительного прошлогоднего падения, когда скатилась на 12-е место (из 14) в Поволжье. В январе — июне 2016 года по сравнению с январем — июнем 2015 года индекс промпроизводства в Чувашии составил 114,9% (в РФ — 100,4%, в ПФО — 100%) — это самый высокий показатель в округе. На втором месте в Поволжье идёт Удмуртия (105,8%), которая в прошлом году также была в числе антилидеров по промышленному производству. Наибольшее падение в I полугодии произошло в Мордовии (индекс 87,9%) и Марий Эл (92,5%).

Чувашия удерживает позиции по сельхозпроизводству. Индекс сельского хозяйства в республике январе — июне 2016 года по сравнению с январем — июнем 2015 года составил 109% (в РФ — 2,6%, в ПФО — 2,1%). В Поволжье выше показатель был только в Пензенской области (110,8%). Падение произошло только в трёх регионах округа — Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.

В сфере жилищного строительства продолжается снижение. В I полугодии в Чувашии построено почти 220 тыс. кв. метров жилья, по сравнению с I полугодием прошлого года индекс составил 76% (в РФ — 90,8%, в ПФО — 91,1%). Это 10-е место среди поволжских регионов, максимальное падение произошло в Пермском крае (индекс 60,7%).

Чувашия также вошла в число антилидеров по объёмам перевозки грузов и грузообороту. Индекс перевозки грузов автотранспортом организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в январе — июне 2016 года по сравнению с январем — июнем 2015 года в Чувашии составил 73,9% (в РФ — 101,5%, в ПФО — 95,2%). Это худший показатель в Поволжье. Лидером по росту перевозок стала Пензенская область (индекс 128,7%). Что касается грузооборота, то наибольшее падение отмечено в Чувашии (индекс 83,6%) и Нижегородской области (79,9%).

Инфляция в июне 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года в Чувашии составила 2,5% (в РФ — 3,3%, в ПФО — 2,8%) — это 8-е место в Приволжском федеральном округе. Меньше всего цены выросли в Удмуртии (1,4%), самая высокая инфляция была в Пермском крае (3,8%).

В Чувашии была самая низкая в Поволжье среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций. В мае средняя зарплата составила 22 342 рубля (в РФ — 37 270 рублей, в ПФО — 28 063 рубля). Это на 4,1% выше уровня апреля 2016 года (в ПФО — на 4,9%) и на 4,2% выше уровня мая 2015 года (в ПФО — на 8%). Следом за Чувашией по уровню средней зарплаты идут Мордовия (23 258 рублей) и Кировская область (23 713 рублей). Самая высокая среднемесячная зарплата была в Татарии (32 211 рублей).

Среднедушевые доходы населения в мае в Чувашии составили 14 644 рубля — это минимальный показатель в Поволжье, где в среднем доходы населения составили 24 191 рубль (в РФ — 27 873 рубля). Наибольшие показатели — в Татарии (31 461 рубль) и Нижегородской области (27 897 рублей).

Долги по зарплате в Чувашии на 1 июля составили 15,6 млн рублей перед 261 работником — это 6-е место по объёму задолженности среди регионов Поволжья. Антилидерами являются Нижегородская область (81,8 млн рублей) и Оренбургская область (36,4 млн рублей), минимальная задолженность по зарплате — в Башкирии (4,3 млн рублей).

Уровень безработицы в Чувашии в апреле — июне составил 5,3%. Это 5-е место в Поволжье, где в среднем уровень безработицы оценен в 5%. Выше, чем в Чувашской Республике, уровень безработицы был в Пермском крае (6,5%), Башкирии (5,7%), Кировской и Саратовской областях (5,5%). Минимальная безработица была вТатарии (4%).