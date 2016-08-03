Москва, 3 августа, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать расходы на реализацию плана действий правительства РФ в сфере социально-экономического развития. Соответствующий документ опубликован 3 августа пресс-службой Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Расходы на социально-экономическое развитие

«Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов провести анализ осуществления расходов, предусмотренных на реализацию плана действий правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году», — говорится в сообщении.

Напомним, план социально-экономического развития РФ на 2016 год был утверждён премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 1 марта. Правительственной комиссии, помимо прочего, предлагается внести предложения по возможному перераспределению бюджетных ассигнований с учетом необходимости выполнения неотложных мероприятий до 1 сентября.