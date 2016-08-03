Рига, 3 августа, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Ирландия крайне рада, что на ее территории проживают около 30−35 тыс. латвийцев, но готова принять еще большее число граждан Латвии, заявил посол Ирландии в Латвии Шеймус Макейнгус, сообщает портал Lsm.lv.

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«На территории Ирландии проживают примерно 30−35 тыс. латвийцев. Они тут живут, работают и вносят большой вклад в наше общество. И нам это очень нравится, а потому — добро пожаловать», — сказал Макейнгус.

Он отметил, что в настоящий момент экономика Ирландии находится на подъеме. В стране ожидается, что экономический рост по итогам года достигнет 5−6%. Безработица, при этом, снизилась до 7,8%.

«Поэтому перспективы у нас очень хорошие (…). Мы ждем латвийцев с распростертыми объятиями — такой была наша политика и таковой, надеюсь, она и останется», — заявил Макейнгус.

По словам посла, в настоящий момент минимальная почасовая ставка составляет 9,15 евро. Согласно простым арифметическим подсчетам, заработок за 8-часов рабочий составляет 73,2 евро. Или 1464 евро за 20 рабочих дней.

«Такая ставка действует с 1 января 2016 года. Она пересматривается ежегодно и не исключено, что вырастет и в следующем году», — отметил Макейнгус.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, аналогичный призыв высказал и депутат британского парламента от Шотландской Национальной партии Стюарт Макдональд. По его словам, Шотландия очень благодарна работающим там латвийцам и после достижения независимости от Великобритании страна приложит все усилия, чтобы приехавшие туда люди смогли остаться и чувствовали себя комфортно — в том числе и понизив «входной порог» для получения гражданства.

Между тем, Латвия пытается вернуть на родину эмигрантов. Так, под эгидой Института Латвии стартовал проект «Хочу, чтобы ты вернулся» — это социальная кампания, в рамках которой латвийцев призывают в доверительной и эмоциональной форме с помощью личного послания обратиться к родным и близким, уехавшим за рубеж и позвать их обратно.

В свою очередь премьер-министр Латвии Марис Кучинскис 27 июня заявил, что момент, когда Латвия может звать своих эмигрировавших соотечественников обратно, еще не наступил, так как государство не может обеспечить им такие же условия жизни, как в Англии. Стоит также добавить, что часть латвийских политиков не собирается звать обратно в Латвию и собственных детей. Так, например, Гинтс Кучинскис, старший сын премьер-министра Мариса Кучинскиса, занимается фундаментальной физикой и сейчас работает в Германии. На вопрос, не собирается ли премьер призвать своего отпрыска вернуться домой, Кучинскис ответил, что, наоборот, — он поддержал сына в намерении продлить договор и остаться в Германии. Не только физикам, но и молодым химикам и биологам в Латвии сложно получить доступ к местным научным проектам. «Мы уже потеряли многих молодых ученых», — заявил премьер-министр.

Напомним, около трети жителей Латвии готовы покинуть страну по экономическим соображениям, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований при Министерстве обороны. Так, среди семей, в которых говорят на латышском языке, покинуть Латвию готовы 30,1% респондентов. Среди русскоговорящих семей этот показатель еще выше — 35,2%. В первую очередь желающих уехать из Латвии привлекает возможность большего дохода и социальных гарантий.

Абсолютное большинство латвийцев, проживающих за границей (78%) уверены, что правительство Латвии не интересует их судьба, 59% эмигрантов никогда не слышали о государственном плане реэмиграции, 30% не собираются возвращаться никогда (даже в старости) и ни при каких условиях.

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