Вологда, 3 августа, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В первом полугодии в следственном управлении в 1,8 раза увеличилось количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. Их число возросло со 179 до 321. Одновременно с этим, почти в два раза со 146 до 287 увеличилось число возбужденных уголовных дел о коррупционных преступлениях. В общей сложности в первом полугодии в производстве следователей находились 303 уголовных дела коррупционной направленности. Большинство из них являлись многоэпизодными, и поэтому соединялись в одно производство. Сотрудники СК завершили расследование 38 уголовных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

«В последние несколько лет мы тщательно выстраивали плотную работу со смежными структурами, контролирующими и надзорными органами, чтобы выявлять факты коррупции в подведомственных им сферах, а также в их рядах. Хорошие результаты дает совместная работа с подразделениями собственной безопасности, в частности — в службе судебных приставов и УФСИН. Из этих ведомств в 2016 году поступил 61 материал по фактам совершения преступлений коррупционной направленности подчиненными сотрудниками. В первой половине прошлого года их было только 5. Также увеличилось и число материалов, поступивших из органов внутренних дел (до 66), из органов федеральной службы безопасности (до 108), из органов прокуратуры (до 12). Повлияло на общую статистику и наличие многоэпизодных дел», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. руководителя регионального СУ Следственного комитета Сергей Кинякин.

К настоящему моменту к уголовной ответственности привлечены 4 сотрудника полиции, 3 сотрудника регионального УФСИН, 1 сотрудник УФССП, двое глав муниципальных образований области, депутат органов местного самоуправления. Также под следствие попали четверо должностных лиц государственных и муниципальных учреждений. Следователи подсчитали, что по завершенным в первом полугодии уголовным делам размер причиненного ущерба составил 1,4 миллиона рублей, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. В настоящий момент треть этих денег добровольно возмещена. Кроме того, наложен арест на имущество коррупционеров общей стоимостью более 7 миллионов рублей. Добавим, что несмотря на резкий рост коррупционных преступлений Вологодчина не вошла в топ самых коррумпированных регионов по данным Генеральной прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о коррупции в регионах изложена в докладе Генеральной прокуратуры «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2016 года и задачах по повышению эффективности прокурорской деятельности во втором полугодии 2016 года». По этим сведениям лидером по коррупции в стране является Курская область.