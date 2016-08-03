Берлин, 3 августа, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В ФСБ заявили об удивительном прорыве в методике дешифрования интернет-данных. Теперь российские спецслужбы получат эффективный инструмент для декодирования полученных и отправляемых электронных сообщений в интернете. Это повысит уровень общественной безопасности и эффективность борьбы с терроризмом, пишет немецкий портал Engadget.

Yuri Samoilov Интернет-шифрование

Как отмечает издание, две недели назад в России был принят закон, согласно которому интернет-провайдеры обязаны обеспечивать спецслужбам доступ к зашифрованным интернет-каналам коммуникации и хранить массивы данных в течение года, а метаданные целый год (для операторов связи в течение трех лет). Это касается, прежде всего, интернет-провайдеров, которые при необходимости должны обеспечить спецслужбам бэкдор-доступ к зашифрованным соединениям, например, в WhatsApp или в Telegram.

Но как интернет-провайдеры смогут это сделать, если шифрование происходит в самих приложениях, а не во внешних устройствах? В ФСБ нашли способ. Но до тех пор, пока русская разведка не завладеет всеми ключами дешифрования, имеющимися у разработчиков, останутся сообщения, которые все же будет почти невозможно взломать, подчеркивает Engadget.